  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قرقاش يعلق على دعوة أبو الغيط حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة غزة

السبت 15 فبراير 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يعلق على دعوة أبو الغيط حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة غزة



أبو ظبي/سما/

وصف المستشار الدبلوماسي للرئاسة الإماراتية أنور قرقاش، دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة قطاع غزة، بـ"العقلانية".


وكتب أنور قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس": "الدعوة العقلانية للأخ أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية بتنحي حماس عن إدارة غزة في محلها".

واعتبر قرقاش أن "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وما ترتب على قراراتها من حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".


وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد رأى في مقابلة سابقة مع قناة "العربية" أنه "إذا كان من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس فلتتنحَّ"، لافتا إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل.

وأكد أبو الغيط في الوقت عينه أن لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : صندوق إعمار عربي... و«حماس» خارج السلطة

ترامب يهدد : سأتخذ موقفا صارمًا بشأن قطاع غزة غدًا السبت وغير متأكد مما ستفعله إسرائيل

"تدمير مفاعل ديمونة الإسرائيلي بقنبلة مصرية".. يوتيوبر يرد على إعلام تل أبيب بعد سيناريو السد العالي

مصدر يرد على تلقي مصر أموالا مقابل دخول المساعدات لغزة

أوهام إسرائيلية"؟ استئناف حرب غزة حتمي ويشمل التهجير وكذلك مهاجمة إيران

يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة

مركزية "فتح": سنتصدى بحزم للمحاولات المشبوهة للنيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

67b08c624c59b724e1212982

أزمة في إسرائيل بسبب قمصان الأسرى الفلسطينيين و"حماس" تعلق (صور)

67b051144236043aee7fc9f4

"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)

حماس ترفض المشاركة في ادارة غزة..مصدر مصري: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إعداد “خطط للهجوم” فيما يجري تبادل الرهائن والمعتقلين

ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بشأن اسراها بحلول الساعة 7 مساء اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية