قرقاش يعلق على دعوة أبو الغيط حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة غزة

أبو ظبي/سما/

وصف المستشار الدبلوماسي للرئاسة الإماراتية أنور قرقاش، دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة قطاع غزة، بـ"العقلانية".



وكتب أنور قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس": "الدعوة العقلانية للأخ أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية بتنحي حماس عن إدارة غزة في محلها".

واعتبر قرقاش أن "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وما ترتب على قراراتها من حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد رأى في مقابلة سابقة مع قناة "العربية" أنه "إذا كان من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس فلتتنحَّ"، لافتا إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل.

وأكد أبو الغيط في الوقت عينه أن لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين.