الراصد الجوي : امطار محلية غدا وموجة قطبية نهاية الأسبوع

رام الله/سما/

من المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم غد الاحد بحالة من عدم الاستقرار يرافقها تساقط أمطار محلية، وذلك قبل تأثر المنطقة بأجواء شديدة البردوة نهاية الأسبوع.

وقال الراصد الجوي داوود طروة، ان المنطقة من المتوقع أن تتأثر الليلة ويوم غدا الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة الليلة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وذلك قبل ان تتحسن فرصة تساقط الامطار يوم غد الاحد لتشمل مناطق أخرى.

وفي يوم الاثنين يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، فيما يستقر الطقس يوم الثلاثاء، ونهار يوم الأربعاء.

وأوضح الراصد الجوي لمعا، ان الخرائط الجوية لا تزال تشير إلى تأثر المنطقة بطقس شديد البرودة نهاية هذا الأسبوع ومعظم أيام الأسبوع المقبل، مع تأثير منخفضين جويين على المنطقة خلال هذه الفترة، وتسقط أمطار على معظم المناطق، ولا تزال احتمالية تساقط الثلوج على القمم الجبلية واردة خاصة بداية الأسبوع المقبل في حال عدم حدوث تغيرات.