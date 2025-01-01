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ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بشأن اسراها بحلول الساعة 7 مساء اليوم

السبت 15 فبراير 2025 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بشأن اسراها بحلول الساعة 7 مساء اليوم



القدس المحتلة/سما/

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، التأكيد على المهلة التي حددها لإطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين لكنه ترك لإسرائيل اتخاذ القرار. قائلا : على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا (بتوقيت واشنطن) 7:00 مساء بتوقيت إسرائيل وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الاسرى.

وكتب ترامب في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إيميت" أن "حماس أطلقت سراح ثلاثة رهائن من غزة اليوم، بينهم مواطن أمريكي. ويبدو أنهم في حالة جيدة وهذا يتناقض مع بيانهم هذا الأسبوع بأنهم لن يطلقوا سراح أي رهائن. وسيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي للإفراج عن جميع الرهائن بحلول الساعة 12:00 ظهر اليوم. وستدعم الولايات المتحدة أي قرار تتخذه".

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