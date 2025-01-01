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أهالي نابلس يشيعون جثمان الشهيد عادل بشكار

السبت 15 فبراير 2025 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي نابلس يشيعون جثمان الشهيد عادل بشكار



نابلس/سما/

شيع أهالي نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد عادل بشكار إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر .

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في نابلس، نحو مخيم عسكر لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه الطاهر ومن ثم مواراته الثرى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عاما)، عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الصدر، عقب اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس ليلة أمس، وجرى نقله للمستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يرتقي متأثرا بإصابته.

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