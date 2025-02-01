في سادس عملية تبادل... من هم أبرز أسرى المؤبدات الذين ستفرج عنهم إسرائيل؟

القدس المحتلة/سما/

في وقت تسلم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) ثلاثة أسرى أفرجت عنهم «حماس» هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاماً)، والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل تشين (36 عاماً)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاماً)، تتجه الأنظار إلى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم الدولة العبرية اليوم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال سيفرج، اليوم، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

فمن أبرز الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم من ذوي أحكام المؤبدات؟

-إياد أحمد حريبات من قرية سكا في مدينة دورا جنوب الخليل، وهو أحد عناصر «كتائب الأقصى» ومعتقل منذ عام 2002.

إياد أحمد حريبات (فيسبوك)

-منصور موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت، ومعتقل منذ عام 2002.

منصور موقدي (وفا)

ووفق وكالة «وفا» يشكل موقدي واحدة من أصعب الحالات المرضية في سجون إسرائيل، بعد أن أُصيب بأربع رصاصات في جسده أثناء اعتقاله تسببت له بشلل في الجزء السفلي وتهتك في الجهاز الهضمي.

-محمد إبراهيم نايفة الملقب بـ«أبو ربيعة»، وهو أحد قادة «كتائب الأقصى» في الانتفاضة الثانية، من بلدة شويكة شمال طولكرم، وحكم عليه بـ13 مؤبدا و55 عاما.

محمد إبراهيم نايفة (وفا)

وتعرض نايفة خلال فترة اعتقاله للعديد من العقوبات التعسفية من قبل إدارة السجون، كالعزل، والحرمان من الزيارة، وفق «وفا». كما تعرض إلى العزل الانفرادي لمدة 21 يوما، في ظل ظروف لاإنسانية، ومنعت إدارة السجون من زيارة ذويه لمدة شهر، وحرم من الدراسة الجامعية لمدة عام، وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 450 شيقلا.

-نائل سلامة عبيد، من بلدة العيساوية في القدس، أحد عناصر «كتائب القسام»، ومعتقل منذ عام 2004 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عاما.

نائل سلامة عبيد (مكتب إعلام الأسرى)

-شادي أبو شخدم من الخليل، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما.

-أحمد البرغوثي، المساعد المقرب وابن عم مروان البرغوثي، المعروف بلقب «الفرنسي» المحكوم عليه بـ 13 حكما مؤبدا.

البرغوثي من رام الله وحوكم بتهم تنفيذ عمليات ضد جيش الإسرائيلي والانتماء لكتائب «شهداء الأقصى» خلال «انتفاضة الأقصى».

أحمد البرغوثي (فيسبوك)

-مازن القاضي، الذي أدين بمساعدة المسلح الذي نفذ العملية الانتحارية في مطعم «سي فود ماركت» والتي قُتل فيها 3 إسرائيليين.

-منصور شريم، أحد كبار قادة «فتح» من طولكرم خلال الانتفاضة الثانية، وحكم 14 حكما مؤبدا و50 عاما إضافية في السجن.

نائل عبيد (وفا)

-نائل عبيد، من عناصر حركة «حماس»، نفذ الهجوم على مقهى هليل في القدس عام 2003، والذي قُتل فيه 7 إسرائيليين وأصيب 57 آخرون.