الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما/
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم السبت عن 369 اسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل.
واقتحم جيش الاحتلال مدينة بيتونيا قبيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجن عوفر.
كما حذرت سلطات الاحتلال أهالي الأسرى في الضفة من الاحتفال بالإفراج عنهم.
وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء الجمعة، أسماء 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات. مقابل 3 اسرى اسرائيليين.
ووفقا لقائمة الأسماء، سيتم إبعاد 24 معتقلا من المفرج عنهم إلى الخارج، بينما سيتم الإفراج عن الباقي إلى الضفة، بما فيها القدس.