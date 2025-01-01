الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم السبت عن 369 اسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة بيتونيا قبيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجن عوفر.

كما حذرت سلطات الاحتلال أهالي الأسرى في الضفة من الاحتفال بالإفراج عنهم.

وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء الجمعة، أسماء 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات. مقابل 3 اسرى اسرائيليين.

ووفقا لقائمة الأسماء، سيتم إبعاد 24 معتقلا من المفرج عنهم إلى الخارج، بينما سيتم الإفراج عن الباقي إلى الضفة، بما فيها القدس.

ودفعة اليوم من الأسرى هي الأكبر حتى الآن، حيث شملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و 333 ممن اعتلقتهم بعد السابع من اكتوبر في قطاع غزة. كما سيتم إبعاد 24 منهم المحكومين مؤبد إلى خارج قطاع غزة.

في غضون ذلك، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتغيير ملابس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث ألبستهم ملابس رياضية تحمل نجمة داود وشعار مصلحة السجون (שב”ס)، إلى جانب عبارة: “لن ننسى ولن نسامح”.

وفي بعض جولات الإفراج السابقة عن الأسرى الفلسطينيين، تم تزويدهم بأساور تحمل شعار مصلحة السجون، كما تم عرض فيلم لهم عن الدمار في قطاع غزة.