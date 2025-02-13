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غزة : صندوق إعمار عربي... و«حماس» خارج السلطة

السبت 15 فبراير 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : صندوق إعمار عربي... و«حماس» خارج السلطة



وكالات - سما-

 تتركز الانظار على الجهود المتسارعة لصوغ «خطة عربية» للرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط توقعات بأنها ستتضمن إنشاء صندوق إعمار عربي، مع تصور ألا تكون حركة «حماس» في حكم القطاع مستقبلاً.

وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تنسيقاً عربياً لصياغة مقترح متكامل رداً على خطة ترمب»، مشيراً إلى أن «قادة عرباً سيجتمعون لمناقشة تفاصيل المقترح قبل عرضه على القمة الطارئة في القاهرة نهاية الشهر الحالي».

ونقلت «رويترز» عن مصادر، لم تسمها، قولها إن المقترحات العربية قد تتضمن «صندوق إعادة إعمار، واتفاقاً لتنحية حركة (حماس) جانباً»، ولفتت إلى «وجود نحو 4 مقترحات على الأقل تمت صياغتها بالفعل بشأن مستقبل غزة، لكنّ مقترحاً مصرياً يبدو حالياً الأساس».

إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنّها تسلّمت أسماء 3 رهائن سيُفرج عنهم، اليوم، في حين قال «مكتب إعلام الأسرى» التابع لـ«حماس»، إن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 369 أسيراً فلسطينياً. وتأتي عملية التبادل في وقت حذّرت أوساط سياسية وعسكرية في إسرائيل من الاتجاه الذي يتبلور في الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة، وإجهاض المرحلتين الثانية والثالثة.

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