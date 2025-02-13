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بمشاركة الرئيس عباس : انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ38 في اديس أبابا اليوم

السبت 15 فبراير 2025 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس عباس : انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ38 في اديس أبابا اليوم



رام الله/سما/

بمشاركة الرئيس محمود عباس، تنطلق اليوم السبت، أعمال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وسيلقي الرئيس كلمة أمام القمة، ستتناول الأوضاع في فلسطين.

وكان الرئيس، وصل مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال القمة، التي تعقد على مدار يومين، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الافريقية.

كما سيلتقي على هامش أعمال القمة، بعدد من القادة الأفارقة، لبحث آخر المستجدات، وحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الدول والشعوب الصديقة.

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