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طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت 15 فبراير 2025 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وشديد البرودة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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