اليوم 27 من وقف إطلاق النار: تبادل أسرى وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة/سما/

يجري اليوم السبت تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين في منطقة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. حيث تم تسليم أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية إلى سرايا القدس، بينما استلمت كتائب القسام أسيرين أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.

من جهة أخرى، قررت إسرائيل إطلاق سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من بينهم 36 محكومًا بالسجن المؤبد. حيث سيتم إطلاق سراح عشرة منهم إلى الضفة الغربية، وواحد إلى القدس، بينما سيصل 333 أسيرًا إلى قطاع غزة مع إبعاد 25 أسيرًا إلى مناطق أخرى.

وفي سياق متصل تستمر الخروقات الإسرائيلية لملف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة. حيث أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف تجاه شاطئ بحر غرب خان يونس، في وقت متزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق المدينة. كذلك، استهدفت قوات الاحتلال محيط محور فيلادلفيا جنوب رفح بإطلاق نار كثيف، مما يشير إلى استمرار التصعيد رغم الاتفاقات الحالية.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مواطن فلسطيني شرق مدينة غزة، في خطوة تعكس استمرار الانتهاكات الميدانية بحق المدنيين في القطاع.