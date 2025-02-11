ترامب يهدد : سأتخذ موقفا صارمًا بشأن قطاع غزة غدًا السبت وغير متأكد مما ستفعله إسرائيل

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه سيتخذ موقفًا صارمًا بشأن قطاع غزة يوم السبت.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه غير متأكد مما ستفعله إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب، إن أوروبا تخسر حرية التعبير، وتعاني بشكل كبير من الهجرة والجريمة.

ومن المنتظر أن يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق غزة، إلى جانب إفراج فصائل المقاومة عن 3 أسرى إسرائيليين.

وكان ترامب قد قال يوم الاثنين المنصرم إن “حماس” يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار و”سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها”.

وجاء تصريح ترامب بعد أن هددت “حماس” في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الأسرى بعد أن اتهمت إسرائيل بانتهاك بنود وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة.