استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال قرب مخيم عسكر شرق نابلس

رام الله/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس.

وذكرت مصادر طبية لـ"وفا" بأن الشاب بشكار أصيب برصاص الاحتلال بالصدر قرب مخيم عسكر، وجرى نقله للمستشفى، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يرتقي متأثرا بإصابته.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 916 مواطنا بينهم 183 طفلا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، استشهد 81 مواطنا، بينهم 11 طفلا، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.