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لبنان يجدد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل

الجمعة 14 فبراير 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يجدد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل



ييروت/سما/

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف النار والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان حتى 18 فبراير الحالي.

لبنان يجدد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول سوريا في العاصمة الفرنسية باريس، اجتمع رجي بوزير خارجية الأردن أمين الصفدي، ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، إضافة إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون.

وشدد رجي خلال لقاءاته على "ضرورة التزام إسرائيل بإتفاق وقف النار والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان بحلول 18 شباط 2025، وعلى أهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، بما يضمن عودة اللبنانيين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدم في لبنان".

وفي الشأن السوري، طالب بـ"ضرورة كشف مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية"، كما أكد "الأهمية التي يوليها لبنان لمعالجة ملف النزوح السوري الذي بات يهدد أمن لبنان الاقتصادي والإجتماعي واستقراره".

 وشدد على "ضرورة تعديل المقاربة الدولية لهذا الملف والتركيز على مساعدة السوريين لإعادة بناء قراهم، وتأمين فرصة الحياة الكريمة فيها".

وكان رجي التقى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، الذي أكد دعم فرنسا الكامل لعملية التغيير التي بدأها الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، بهدف إعادة لبنان إلى طريق إعادة الإعمار والتعافي والاستقرار. 

واتفق الوزيران على أهمية الإصلاحات المتوقعة لتلبية تطلعات الشعب، لا سيما في ما يتعلق بالعدالة، وتمكين الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وأشار بارو إلى التزام فرنسا الثابت احترام الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان كجزء من وقف النار الموقع في 26 تشرين الثاني 2024. 

وشدد بارو ورجي على ضرورة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، والانتشار الفعال للقوات المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وناقش الوزيران الوضع في سوريا، واتفقا على الحاجة إلى عملية انتقالية سلمية وشاملة في سوريا، والحفاظ على المصالح والحقوق الأمنية للجميع.

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