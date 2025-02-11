القاهرة/سما/

جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في باريس التأكيد على أن بلاده تعمل على بلورة تصور شامل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

عبد العاطي ينقل لماكرون رؤية مصر لدعم قطاع غزة

وأوضح بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في باريس يوم الخميس ،حيث استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار عبد العاطي إلى أن التصور الشامل الذي تعمل مصر على بلورته يهدف إلى تقديم مساعدات عملية من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودعم الأمن فيها.

وأكد ماكرون دعم فرنسا لهذه الجهود، معربًا عن تقديره لدور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة والحفاظ على وجود الفلسطينيين في أراضيهم.

وكانت الخارجية المصرية قالت الثلاثاء، أن "جمهورية مصر العربية تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وأكدت مصر في هذا السياق "اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".