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مصدر يرد على تلقي مصر أموالا مقابل دخول المساعدات لغزة

الجمعة 14 فبراير 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر يرد على تلقي مصر أموالا مقابل دخول المساعدات لغزة



القاهرة/سما/

نقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية عن مصدر مسؤول عدم حصول مصر على أي أموال مقابل دخول المساعدات إلى غزة.

وقال المصدر إن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتابع: "القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات لغزة"، مشيرا إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية.

ونوه المصدر بأن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة مصدر، مؤكدا أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها.

وأوضح الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي قد أكد في باريس التأكيد على أن بلاده تعمل على بلورة تصور شامل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في باريس يوم الخميس ،حيث استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار عبد العاطي إلى أن التصور الشامل الذي تعمل مصر على بلورته يهدف إلى تقديم مساعدات عملية من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم

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