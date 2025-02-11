لقاء خماسي تمهيدا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مندوبين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني والولايات المتحدة وقوات "يونيفيل" لحفظ السلام في جنوب لبنان وفرنسا، التقوا في رأس الناقورة اليوم، الجمعة.

وأشارت الإذاعة إلى أن اللقاء الخماسي يأتي قبل أربعة أيام من موعد الانسحاب المتوقع للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، المقرر في 18 شباط/فبراير الجاري.

وأضافت أن اللقاء الخماسي تناول إجراءات تنسيق تقنية تمهيدا لانسحاب الجيش الإسرائيلي، في الأيام القريبة، من القرى اللبنانية التي لا تزال القوات الإسرائيلية تتواجد فيها.

وبحسب الإذاعة، فإن إسرائيل تعتزم إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط على طول الحدود، والتي لن تنسحب القوات الإسرائيلية منها في هذه المرحلة.

ونقلت الإذاعة عن قائد آلية تنسيق وقف إطلاق النار، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، قوله خلال اللقاء الخماسي، إنه "حققنا تقدما كبيرا في الأشهر الأخيرة، وأنا متأكد من أن الجيش اللبناني سيسيطر على جميع التجمعات السكانية الواقعة جنوبي نهر الليطاني حتى الثلاثاء المقبل. وسنستمر في المساعدة في تطبيق جميع مبادئ اتفاق وقف إطلاق النار والعمل مع جميع الأطراف".

وقال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أمس، إن "الأميركيين أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي، سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي لا يزال يحتلّها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط. وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رفضنا المطلق لذلك"

وأضاف بري أنه "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وإلّا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".