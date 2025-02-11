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عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون رفضا لخطة تهجير فلسطينيي غزة

الجمعة 14 فبراير 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون رفضا لخطة تهجير فلسطينيي غزة



صنعاء/سما/

شارك عشرات آلاف اليمنيين، الجمعة، في مظاهرات شهدتها العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى، بدعوة من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

و شهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف تحت شعار “على الوعد مع غزة ضد التهجير، ضد كل المؤامرات”، بدعوة من زعيم الحوثيين.

ورفع المتظاهرون لافتات أكدت “على ثبات الموقف في وجه التهديدات الأمريكية الصهيونية باستئناف العدوان وتهجير الشعب الفلسطيني”.

ورددوا هتافات من بينها “من يمن الحكمة تحذير.. سندُكُّ دعاة التهجير”، و”يا غزة معكم ما زلنا.. سنظلّ وإن عادوا عُدنا”.

وشدد بيان صادر عن المظاهرة تلاه وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد العاطفي، “على الرفض القاطع لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ولجريمة القرن”.

وأضاف “نؤكد على الموقف والوعد الذي قطعناه للشعب الفلسطيني بأننا معهم وإلى جانبهم في مواجهة كل المؤامرات والتحديات مهما كان حجمها ولن نتركهم، أو نتخلى عنهم، مهما كانت كلفة ذلك”.

بدورها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أنه “خرجت، صباح وعصر اليوم الجمعة، مظاهرات مليونية في أكثر من 800 ساحة بالعاصمة صنعاء و14 محافظة”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

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