مغاربة يتظاهرون رفضا لمخطط تهجير الفلسطينيين

الرباط/سما/

شهدت عدة مدن مغربية، الجمعة، وقفات احتجاجية تنديدا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

الوقفات التي نظمت عقب صلاة الجمعة في مدن مثل تطوان (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وتازة وجرسيف (شرق)، وإنزكان (وسط)، جاءت استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وندد المحتجون بالمخطط الأمريكي، داعين إلى التصدي له، كما رددوا شعارات تؤكد استمرار دعم القضية الفلسطينية وتشيد بصمود الفلسطينيين.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: “الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية”، و”لا للتهجير”، وذلك في سياق التعبير عن رفضهم أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.