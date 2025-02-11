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حكومة غزة: لم يتم إدخال بيوت متنقلة ولا معدات ثقيلة للقطاع

الجمعة 14 فبراير 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة: لم يتم إدخال بيوت متنقلة ولا معدات ثقيلة للقطاع



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، عدم إدخال أي منازل متنقلة (كرفانات) أو معدات وآليات ثقيلة للقطاع الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على مدى نحو 16 شهرا.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان: “لم يدخل إلى قطاع غزة حتى اللحظة أية كرفانات أو معدات وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب المصري من معبر رفح، ونأمل أن تدخل خلال الساعات القادمة بحسب تطمينات الأطراف ذات العلاقة”.

وأضاف: “نتابع سلوك الاحتلال ونضع الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في صورة خروقاته يوميا، وننتظر التزامه بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقررة لذلك”.

ولفت معروف إلى أن “الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي الذي يعانيه أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال خلال 15 شهرا، لا يحتمل المماطلة والتسويف في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى كالوقود والمعدات الثقيلة والأجهزة والمعدات الطبية ومواد ترميم البنى التحتية”.

وأوضح أن “قرابة 1.5 مليون إنسان أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، في حين يعاني جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون إنسان من عدم توفر أبسط الخدمات الحياتية الأساسية وانعدام البنى التحتية

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