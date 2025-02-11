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أردوغان يتحدث عن “جرح غزة والعالم الإسلامي” ويحذر ترامب..

الجمعة 14 فبراير 2025 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتحدث عن “جرح غزة والعالم الإسلامي” ويحذر ترامب..



أنقرة/سما/

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه القاطع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على متن الطائرة خلال عودته من جولته الآسيوية التي شملت ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

وقال أردوغان بشأن خطة ترامب: “لا يمكن قبول التهجير فذلك وحشية”.

وتوجه الرئيس التركي بخطابه إلى واشنطن قائلًا: “تصديق أكاذيب الصهاينة والعبث بأوضاع المنطقة لن يؤدي سوى لمفاقمة جراحها وهذا طريق خاطئ”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري حسابات خاطئة بشأن المنطقة، مؤكدًا ضرورة عدم تجاهل الحقائق التاريخية للمنطقة.

وأضاف: “غزة جرح بداخلنا ونعمل ما بوسعنا كي يندمل لكن العالم الإسلامي لم يقدم على خطوة مشتركة حتى الآن بهذا الصدد”.

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