"هارتس" : استئناف الحرب على غزة ليس في مصلحة إسرائيل وستؤدي لمقتل الأسرى

شددت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على أنّ العودة إلى الحرب في قطاع غزة ستكلف حياة الكثير من الجنود الإسرائيليين وربما حياة معظم الأسرى المتبقين.محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة عاموس هرئل ، أشار في سياق حديثه إلى القلق والغضب الذي أثارته مشاهد، السبت الماضي، في إشارة إلى عرض كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثناء تسليمها لـ3 أسرى إسرائيليين في دير البلح وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك لكن جميع استطلاعات الرأي العام في “إسرائيل” تؤيد دعم الصفقة والاستمرار في تنفيذها.وأضاف أنّه من شبه المؤكد أنّ استئناف القتال سيقتل الأسرى الباقين، لأنّ هذه المرة يُخطط لأن يكون شديداً بوجهٍ خاص مع فرض حصار على أجزاء من القطاع، ولأنّ الأسرى، الذين تعتبر حالتهم الصحية والنفسية في الحضيض، لن يصمدوا ببساطة في ظروف لأسر لمدة طويلة.وتابع أن تصريحات ترامب بشأن خطة التهجير واستئناف القتال مما لا شك فيها ساعدت نتنياهو في إطالة حياة حكومته.

أما تأثير هذه التصريحات على الساحة الدبلوماسية، أشارت الصحيفة إلى أنّه من المرجح أن تؤدي إلى تأجيل الصفقة الإسرائيلية – السعودية.