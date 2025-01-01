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نيويورك: سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون على رفضهم دعوات تهجير أبناء شعبنا

الجمعة 14 فبراير 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون على رفضهم دعوات تهجير أبناء شعبنا



نيويورك/ وكالات/

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب، على رفضهم لدعوات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيويورك، إذ أكدوا على رفضهم لكل هذه الدعوات، مشددين على أهمية تنفيذ حل الدولتين وقرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هذا الاجتماع أكد على دعم حقوقنا الوطنية في الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وقدم منصور خلال الاجتماع، مداخلة شاملة حول المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين اللذان يحظيان بإجماع دولي.

واتفق السفراء العرب والأوروبيين على الاستمرار في التنسيق وحماية المواقف المشتركة إزاء القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن السفراء العرب وقيادات الكتل السياسية في الأمم المتحدة سيعقدون اجتماعا اليوم الجمعة، في مجلس الأمن للتأكيد على الموقف الرسمي العربي الرافض للتهجير القسري، وضرورة حماية وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، وتحقيق حل الدولتين.

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