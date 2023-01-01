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غزة : ترقب وحذر وخروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار …

الجمعة 14 فبراير 2025 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : ترقب وحذر وخروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار …



غزة /سما/

من المقرر أن تعلن كتائب القسام اليوم الجمعة أسماء ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين تنوي الإفراج عنهم ضمن الدفعة السادسة من تبادل الأسرى وسط ترقب إسرائيلي.

وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة، وقد بثت في بعض الأحيان رسائل تهديد صوتية في غزة وخان يونس.

واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وشملت تنفيذ غارة جوية شرق مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى قتل فتى فلسطيني برصاص قناص.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 17 شهيدًا إلى مشافي قطاع غزة، منهم 14 شهيدًا انتشال وثلاثة شهداء جدد، إضافة إلى إصابتين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,239 شهيدًا و111,676 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ويتواصل اليوم السبت خروج دفعات جديدة من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري.

وقال مصدر في وزارة الصحة بغزة إن 452 مريضًا وجريحًا و620 مرافقًا من القطاع فقط تمكنوا من السفر خلال 12 يومًا من عمل المعبر.

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