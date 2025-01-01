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طقس فلسطين : أجواء باردة وغائمة جزئيا

الجمعة 14 فبراير 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة وغائمة جزئيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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