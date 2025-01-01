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البيت الأبيض : العاهل الأردني رفض بشكل قاطع خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

الجمعة 14 فبراير 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض : العاهل الأردني رفض بشكل قاطع خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة



واشنطن / وكالات /

أقر البيت الأبيض أنّ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني رفض بشكل قاطع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال محادثاتهما الأخيرة.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على أن ملك الأردن رفض بشكل قاطع خطة تهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة أن الملك عبدالله الثاني يفضل بقاء الفلسطينيين حيث هم، وقد رفض مقترح الرئيس ترامب لنقلهم إلى أماكن أخرى.

وأوضح الملك عبدالله الثاني، أن الأردن لن يكون طرفا في أي مشروع لنقل الفلسطينيين، وأن الحل يجب أن يكون داخل فلسطين وليس بترحيل سكانها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن بلاده لن تقبل بأي شكل من أشكال التوطين أو تهجير الفلسطينيين، قائلاً: "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في فلسطين، وليس على حساب الأردن".

وأوضح أن الأردن يعمل مع مصر والدول العربية على تبني موقف موحد، بشأن إعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

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