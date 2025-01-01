الجيش الإسرائيلي يهاجم فجر اليوم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله

القدس المحتلة/سما/

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

واضاف ان المواقع تحتوي على وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ تشكل تهديدا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتابع ان الأنشطة في هذه المواقع تعد انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وقال "نواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".

وتابع "مصممون على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان لمنع إعادة تموضع وتأهيل حزب الله."