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وزير الخارجية الأميركي: الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة وننتظر خطة عربية بديلة..

الجمعة 14 فبراير 2025 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأميركي: الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة وننتظر خطة عربية بديلة..



واشنطن / وكالات /

قال وزير الخارجية الأميركيّ "إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة فهذا أمر رائع".

وقال "نأمل أن تكون لدى البلدان العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة".

وقال "من الجيد استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع " سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نعرف ماذا سيحدث في غزة".

واكد ان الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال " سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية".

وتابع " أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيدنا إلى ما كانت عليه الأمور".

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