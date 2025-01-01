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الفاتيكان: الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أرضهم ولا يمكن ترحيلهم من غزة ..

الجمعة 14 فبراير 2025 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان: الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أرضهم ولا يمكن ترحيلهم من غزة ..



روما/سما/

أكد أمين سر الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، أن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى في أرضه، رافضا التصريحات الأميركية بشأن قطاع غزة.

وقال بارولين على هامش اجتماع لإيطاليا والفاتيكان، "لا ينبغي أن يكون هناك ترحيل" للمواطنين من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى قضية الشرق الأوسط ضمن القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع الثنائي مع الحكومة الإيطالية، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وفي رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، قال بارولين: "يجب أن يبقى الفلسطينيون في أرضهم، هذه إحدى النقاط الأساسية للكنيسة: لا للترحيل"، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من شأنه أن يتسبب بتوترات إقليمية.

وأضاف أن "الحل في رأينا هو حل الدولتين؛ لأنه يعني أيضاً منح أمل للسكان".

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