بري: واشنطن أبلغتنا بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان باستثناء خمس نقاط

سما / وكالات /

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأميركيين أبلغوه أن إسرائيل ستنسحب في 18 فبراير/شباط لكنها ستبقى عند خمس نقاط.

وقال "لقد أبلغت الأميركيين باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أننا نرفض هذا الأمر بشكل قاطع، وإذا استمر الاحتلال فإن ذلك سيكون من مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بدوره كاملا جنوب الليطاني".

ويسري منذ منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة ("يونيفيل") انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/ يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، عادّة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

وأكد لبنان أن إسرائيل تعمد إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني/ يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/ فبراير، بعد وساطة أميركية.