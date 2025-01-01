  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بري: واشنطن أبلغتنا بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان باستثناء خمس نقاط

الخميس 13 فبراير 2025 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: واشنطن أبلغتنا بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان باستثناء خمس نقاط



سما / وكالات /

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأميركيين أبلغوه أن إسرائيل ستنسحب في 18 فبراير/شباط لكنها ستبقى عند خمس نقاط.

وقال "لقد أبلغت الأميركيين باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أننا نرفض هذا الأمر بشكل قاطع، وإذا استمر الاحتلال فإن ذلك سيكون من مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بدوره كاملا جنوب الليطاني".

ويسري منذ منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة ("يونيفيل") انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/ يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، عادّة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

وأكد لبنان أن إسرائيل تعمد إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني/ يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/ فبراير، بعد وساطة أميركية.

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم نتنياهو: لن نسمح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة

حماس : سنطلق سراح الأسرى السبت وفق الاتفاق

ليبرمان: إذا نفذت دفعة التبادل السبت فيجب البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وعلى مصر فتح معبر رفح لمغادرة الغزيين..

أسعار صرف العملات في فلسطين

"كاتس" متوعدا حماس: الحرب الجديدة في غزة ستكون بكثافة وستتيح تنفيذ خطة ترامب في القطاع

وصفوه بـ “رسول” في النضال وأن الاستيطان يجلب السلام للعالم… رسالة خاصة من حاخامات إسرائيليين للرئيس ترامب

في سابقة خطيرة..الاحتلال يقرر ترحيل 3 مقدسيين

الأخبار الرئيسية

الطيراوي: مرسوم الأسرى والشهداء حكومي ويجب عرضه على الهيئات القيادية في فتح

جيش الاحتلال يدرس تخصيص كتيبة ونقاط عسكرية ثابتة في جنين ومخيمها..

"وول ستريت جورنال" : الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 اسرى اسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى

حملة دبلوماسية مصرية لإحباط مشروع ترامب بشأن تهجير أهل غزة..

الحوثي: سنقوم بعمل عسكري على الفور إذا هاجمت أمريكا وإسرائيل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية