الطيراوي: مرسوم الأسرى والشهداء حكومي ويجب عرضه على الهيئات القيادية في فتح

رام الله / سما/

صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، بأن المرسوم الرئاسي بشأن رواتب الأسرى والشهداء هو "مرسوم حكومي" ولم يعرض على اللجنة المركزية للحركة.

وأوضح الطيراوي، في تصريح خاص لوكالة "معا"، أن مثل هذه القرارات يجب أن تحال إلى الهيئات القيادية المختصة داخل الحركة لدراستها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وكانت الإدارة الأمريكية رحبت بقرار الرئيس محمود عباس إلغاء آلية الدفع لأسر الأسرى والشهداء وتغيير معايير تلقي إعانات الرعاية الاجتماعية بحيث تعتمد فقط على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.