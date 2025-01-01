  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطيراوي: مرسوم الأسرى والشهداء حكومي ويجب عرضه على الهيئات القيادية في فتح

الخميس 13 فبراير 2025 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي: مرسوم الأسرى والشهداء حكومي ويجب عرضه على الهيئات القيادية في فتح



رام الله / سما/

صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، بأن المرسوم الرئاسي بشأن رواتب الأسرى والشهداء هو "مرسوم حكومي" ولم يعرض على اللجنة المركزية للحركة.

وأوضح الطيراوي، في تصريح خاص لوكالة "معا"، أن مثل هذه القرارات يجب أن تحال إلى الهيئات القيادية المختصة داخل الحركة لدراستها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وكانت الإدارة الأمريكية رحبت بقرار الرئيس محمود عباس إلغاء آلية الدفع لأسر الأسرى والشهداء وتغيير معايير تلقي إعانات الرعاية الاجتماعية بحيث تعتمد فقط على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم نتنياهو: لن نسمح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة

حماس : سنطلق سراح الأسرى السبت وفق الاتفاق

ليبرمان: إذا نفذت دفعة التبادل السبت فيجب البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وعلى مصر فتح معبر رفح لمغادرة الغزيين..

أسعار صرف العملات في فلسطين

"كاتس" متوعدا حماس: الحرب الجديدة في غزة ستكون بكثافة وستتيح تنفيذ خطة ترامب في القطاع

قطر تعلن البدء بإمداد غزة بـ 15 مليون لتر من الوقود

وصفوه بـ “رسول” في النضال وأن الاستيطان يجلب السلام للعالم… رسالة خاصة من حاخامات إسرائيليين للرئيس ترامب

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يدرس تخصيص كتيبة ونقاط عسكرية ثابتة في جنين ومخيمها..

"وول ستريت جورنال" : الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 اسرى اسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى

حملة دبلوماسية مصرية لإحباط مشروع ترامب بشأن تهجير أهل غزة..

الحوثي: سنقوم بعمل عسكري على الفور إذا هاجمت أمريكا وإسرائيل قطاع غزة

المتحدث باسم نتنياهو: لن نسمح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية