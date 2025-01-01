"وول ستريت جورنال" : الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 اسرى اسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى

سما / وكالات /

يعمل الوسطاء بين إسرائيل وحماس، بناء على طلب إسرائيل، على تسريع إطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء الذين يشملهم المرحلة الأولى من الصفقة والذين سيظلون في الأسر بعد الجولة المقبلة يوم السبت حيث من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة اسرى اسرائيليين إضافيين.

وقد ورد هذا في صحيفة وول ستريت جورنال. وزعم تقرير استند إلى مصادر بين الوسطاء أن إسرائيل طلبت أيضا من الوسطاء إضافة اسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 اسما للمرحلة (أ)، لكن الصحيفة أكدت أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستلتزم بهذا الطلب. ولكن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا بالفعل أن أحد الخيارات لحل الأزمة هو إطلاق سراح ثلاثة رهائن يوم السبت ثم إطلاق سراح الستة الآخرين بشكل أسرع في وقت لاحق (بدلاً من مرحلتين إضافيتين على مدى أسبوعين).

وذكرت الصحيفة وول ستريت جورنال في ضوء إعلان حماس أنها ستفرج عن ثلاثة رهائن يوم السبت كما كان مقررا، بعد أن توصل الطرفان، حسبما ورد، إلى اتفاق يتم بموجبه إدخال المزيد من الخيام والبيوت المتنقلة للنازحين الفلسطينيين إلى القطاع، فضلا عن المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض.

حتى الآن في المرحلة الأولى، تم إطلاق سراح 16 أسيرا اسرائيليا(إلى جانب خمسة مواطنين تايلانديين تم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس).

وبقي الآن 17 اسيرا إسرائيليا، تسعة منهم على قيد الحياة وثمانية ماتوا. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، طلبت إسرائيل أيضا من الوسطاء إضافة اسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 اسيرا في المرحلة الأولى ــ على خلفية تقديرات نشرت سابقا بأن إسرائيل قد تحاول تمديد هذه المرحلة، بدلا من الاستمرار في المرحلة الثانية، التي تتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الاسرى المتبقين أحياء.