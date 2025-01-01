  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"وول ستريت جورنال" : الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 اسرى اسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى

الخميس 13 فبراير 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال" : الوسطاء يعملون على إطلاق سراح 6 اسرى اسرائيليين أحياء في المرحلة الأولى



سما / وكالات /

يعمل الوسطاء بين إسرائيل وحماس، بناء على طلب إسرائيل، على تسريع إطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء الذين يشملهم المرحلة الأولى من الصفقة والذين سيظلون في الأسر بعد الجولة المقبلة يوم السبت حيث من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة اسرى اسرائيليين إضافيين.

وقد ورد هذا في صحيفة وول ستريت جورنال. وزعم تقرير استند إلى مصادر بين الوسطاء أن إسرائيل طلبت أيضا من الوسطاء إضافة اسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 اسما للمرحلة (أ)، لكن الصحيفة أكدت أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستلتزم بهذا الطلب. ولكن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا بالفعل أن أحد الخيارات لحل الأزمة هو إطلاق سراح ثلاثة رهائن يوم السبت ثم إطلاق سراح الستة الآخرين بشكل أسرع في وقت لاحق (بدلاً من مرحلتين إضافيتين على مدى أسبوعين).

وذكرت الصحيفة وول ستريت جورنال في ضوء إعلان حماس أنها ستفرج عن ثلاثة رهائن يوم السبت كما كان مقررا، بعد أن توصل الطرفان، حسبما ورد، إلى اتفاق يتم بموجبه إدخال المزيد من الخيام والبيوت المتنقلة للنازحين الفلسطينيين إلى القطاع، فضلا عن المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض.

حتى الآن في المرحلة الأولى، تم إطلاق سراح 16 أسيرا اسرائيليا(إلى جانب خمسة مواطنين تايلانديين تم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس).

وبقي الآن 17 اسيرا إسرائيليا، تسعة منهم على قيد الحياة وثمانية ماتوا. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، طلبت إسرائيل أيضا من الوسطاء إضافة اسرى إضافيين إلى القائمة الأصلية التي تضم 33 اسيرا في المرحلة الأولى ــ على خلفية تقديرات نشرت سابقا بأن إسرائيل قد تحاول تمديد هذه المرحلة، بدلا من الاستمرار في المرحلة الثانية، التي تتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الاسرى المتبقين أحياء.

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم نتنياهو: لن نسمح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة

ليبرمان: إذا نفذت دفعة التبادل السبت فيجب البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وعلى مصر فتح معبر رفح لمغادرة الغزيين..

أسعار صرف العملات في فلسطين

"كاتس" متوعدا حماس: الحرب الجديدة في غزة ستكون بكثافة وستتيح تنفيذ خطة ترامب في القطاع

قطر تعلن البدء بإمداد غزة بـ 15 مليون لتر من الوقود

وصفوه بـ “رسول” في النضال وأن الاستيطان يجلب السلام للعالم… رسالة خاصة من حاخامات إسرائيليين للرئيس ترامب

الادارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس عباس إلغاء آلية الدفع لأسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

حملة دبلوماسية مصرية لإحباط مشروع ترامب بشأن تهجير أهل غزة..

الحوثي: سنقوم بعمل عسكري على الفور إذا هاجمت أمريكا وإسرائيل قطاع غزة

حماس : سنطلق سراح الأسرى السبت وفق الاتفاق

المتحدث باسم نتنياهو: لن نسمح بإدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة

ليبرمان: إذا نفذت دفعة التبادل السبت فيجب البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وعلى مصر فتح معبر رفح لمغادرة الغزيين..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية