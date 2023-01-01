وزير ألماني: غزة فلسطينية وستبقى كذلك وهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

برلين/ وكالات/

أكد وزير الدولة البرلماني الألماني نيلز أنين، موقف بلاده الثابت بأن "غزة هي فلسطينية وستظل كذلك. وهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. والقرارات بشأن غزة يجب أن تكون فلسطينية".

ووفقا لبيان صادر عن الممثلية الألمانية في فلسطين، فإن تصريحاته جاءت خلال زيارة رسمية إلى فلسطين، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء محمد مصطفى، وشارك في توقيع اتفاقية لدعم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان الائتمان (EPCGF) بمساهمة تبلغ 10 ملايين يورو، والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وستساهم في دعم نحو 1400 شركة، ما يساعد في الحفاظ على حوالي 10,500 وظيفة جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبذلك وفقا للبيان، يكون إجمالي مساهمات ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مؤسسة EPCGF قد بلغ حوالي 50 مليون يورو.

كما شملت زيارة الوزير الألماني، جولة في مدينة نابلس للاطلاع على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وأكد أنين التزام ألمانيا المستمر بدعم عملية التعافي والتنمية في فلسطين، ودعمها خطط السلطة الوطنية الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وأهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة فلسطينية في غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت 302 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كما عبّر أنين عن قلقه العميق بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الضفة الغربية، وأشار إلى نزوح اللاجئين الفلسطينيين في الشمال، مؤكدًا أهمية جهود الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.