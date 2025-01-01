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غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 48,239 والإصابات إلى 111,676 منذ بدء العدوان

الخميس 13 فبراير 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 48,239 والإصابات إلى 111,676 منذ بدء العدوان



غزة / سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,239 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,676 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا (منهم 14 انتُشلت جثامينهم، و3 شهداء جدد)، وإصابتان خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة،  دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه استشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.

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