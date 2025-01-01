شؤون اللاجئين توزع مساعدات طارئة بتمويل من "جايكا" في مخيمات الضفة

رام الله / سما/

وزّعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مساعدات طارئة في عدد من مخيمات الضفة الغربية، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين (PALCIP2)، وفي إطار الجهود المستمرة لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إنه جرى توزيع الطرود الغذائية في مخيمات شعفاط، وعقبة جبر، وقدورة، والأمعري، والجلزون، وقلنديا، ودير عمار، وعين السلطان، حيث تم تخصيص عدد الطرود لكل مخيم بناءً على حجمه وعدد سكانه وحجم الضرر الذي تعرض له.

وأضافت أن المساعدات استهدفت العائلات الأكثر تضررًا من آثار العدوان الإسرائيلي، والعائلات التي فقدت مصدر دخلها، بالإضافة إلى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأيتام، ومرضى الحالات الحرجة، والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، والعائلات التي تعاني من فقر مدقع، لضمان تعزيز صمود اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشارت إلى أنه وفي إطار دعم البنية التحتية، تم توزيع مواد بناء ومعدات في مخيم الأمعري، شملت "حفّار" ومضخة صرف صحي، فيما تم تزويد مخيمي الأمعري وقلنديا بمعدات طبية مساندة تضمنت حقائب إسعاف أولي متخصصة، وحمالات نقل المصابين، وعكازات طبية، ومشايات قابلة للطي، وكراسي متحركة للكبار والأطفال، وفرشات هوائية، وكراسي حمام قابلة للطي، وذلك بهدف دعم المراكز الصحية وتحسين الرعاية المقدمة للاجئين.

وأوضحت أنه إلى جانب المساعدات المقدمة في شمال ووسط الضفة الغربية، سيتم خلال الفترة المقبلة توزيع دفعة جديدة من المساعدات في مخيمات جنوب الضفة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من العائلات اللاجئة المحتاجة.

وبحسب الدائرة، تأتي هذه الجهود في ظل تصعيد مستمر تشهده مخيمات الضفة، خصوصًا في الشمال، حيث تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية ويجعل تقديم المساعدات الإنسانية أكثر إلحاحًا لتعزيز صمود أبناء شعبنا في المخيمات لمواجهة هذه التحديات.