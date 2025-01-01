صحيفة عبرية : إسرائيل ستبقى في سوريا لسنوات بدعم من ترامب

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدعم احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا لسنوات قادمة .

ورغم أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يحققان تقدما كبيرا في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، بما في ذلك في قمة كبرى في باريس يوم الخميس، فإن تل أبيب واثقة من أن إدارة ترامب تتفهم مخاوف اسرائيل من أن النظام الجديد قد يكون "ذئبا في ثياب حمل.

تضيف الصحيفة"حتى لو بدأ الأوروبيون والأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل للانسحاب في الأشهر المقبلة، فما دامت تل ابيب تحظى بدعم الرئيس الأميركي للحفاظ على المنطقة العازلة، فمن المتوقع أن يبقى الجيش الإسرائيلي هناك لفترة طويلة للغاية.

وبما أن الشرع لم يلتزم حتى بإجراء انتخابات قبل مرور أربع سنوات، فإن إسرائيل تعتقد أنها ستتمكن من القول بشكل مقنع إن الألوان الحقيقية للنظام لن تتضح بعد حتى نهاية عام 2025. حسب زعم الصحيفة .

تدرك اسرائيل أن ترامب لا يريد إهدار الوقت والطاقة الأميركية في سوريا ويرغب في سحب القوات الأميركية المتبقية هناك، ولكن هذا لن يؤثر على دعمه المستمر لمنطقة عازلة إسرائيلية هناك.