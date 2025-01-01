الاحتلال يعدم 3 مواطنين في مخيم “نور شمس”وشهيد في نابلس بزعم تنفيذ عملية دهس

القدس المحتلة / سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته أعدمت 3 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، قال الجيش: ” تمكنت قوات وحدة ماغلان، أمس (الأربعاء)، من قتل” من سماهم “ثلاثة مسلحين” خلال اشتباك في مخيم نور شمس.

وأضاف: “سنواصل العمل على إحباط الإرهاب في جميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) من أجل الحفاظ على أمن سكان إسرائيل”، على حد زعمه.

وادعى الجيش أنه قتل أكثر من 60 “مسلحا” واعتقل أكثر من 210 “مطلوبين”، مشيرا إلى “تدمير حوالي 30 بنية تحتية بما في ذلك المباني، ومصادرة 85 قطعة سلاح، وتنفيذ 14 غارة جوية”، خلال عمليته في شمالي الضفة الغربية حتى اليوم.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من وحدة “ماغلان” (وحدة خاصة) بجروح متوسطة خلال تبادل لإطلاق النار في نور شمس.

كما واستشهد شاب فلسطيني، صباح الخميس، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معسكر حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه أحد الشبان، قرب حاجز حوارة العسكري، وتركته ينزف على الأرض.

ووفق شهود عيان، فإن شابا اجتاز بمركبته حاجز عورتا وتوجه نحو حاجز حوارة المغلق منذ عدة شهور، وعلى الفور طاردته قوات الاحتلال وأطلقت النار عليه ما أدى لاستشهاده.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات الأمن أطلقت النار على فلسطيني، للمشتبه به بمحاولة تنفيذ عملية دهس، وذلك بعد اصطدامه بمركبة عند بوابة الدخول إلى مركز شرطة “السامرة”، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على فلسطيني كان يقود مركبة مسروقة باتجاه بوابة الدخول إلى مركز شرطة “السامرة”، واصطدم بها وخرج من المركبة. وانتهت الحادثة دون سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني بالقرب من مقر قاعدة لواء “السامرة”، وذلك بعد أن تقدم نحو القوات بطريقة مشتبه بها، بحسب ما ورد في البيان.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع استشهاد الشاب، الذي زعم الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية دهس قرب الحاجز العسكري عند حوارة جنوب نابلس.

وشهد محيط حاجزي حوارة وعورتا استنفارا لقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات إلى الموقع.