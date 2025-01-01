الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة وارتفاعها في الضفة والقدس

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة سجل انخفاضا مقداره 53.27% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بشهر كانون أول 2024، فيما سجل المؤشر ارتفاعا في الضفة الغربية بنسبة 0.34%، وفي القدس بنسبة 0.44%.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة، دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضا في فلسطين مقداره 32.56%، إذ تراجعت أسعار الدجاج الطازج بمقدار 53.49%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 51.43%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 49.19%، وأسعار الشاي بمقدار 48.27%، وأسعار البطاطا بمقدار 48.14%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 38.48%، وأسعار البيض بمقدار 37.79%، وأسعار الملح بمقدار 32.44%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 25.83%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 25.11%، وأسعار الخبز "كماج" بمقدار 21.37%، وأسعار المعكرونة والشعيرية والمفتول ومنتجات المعكرونة المماثلة بمقدار 19.10%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 18.88%.

وأضاف، أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر كانون ثاني من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2025 مع شهر كانون ثاني 2024 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 22.77% (بواقع 75.48% في قطاع غزة، وبنسبة 1.90% في القدس، وبنسبة 0.16% في الضفة الغربية).

انخفاض حاد في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 53.27% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة مع شهر كانون أول 2024.

وأشار "الإحصاء" إلى انخفاض أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: الدجاج 33 شيكلاً/كغم، والشاي 20 شيكلاً/100 كيس، والسميد 20 شيكلاً/كغم، والسكر 14 شيكلاً/كغم، والبطاطا والبصل الناشف 16 شيكلاً/كغم لكل منهما، والثوم الناشف 32 شيكلاً/كغم، وبندورة عناقيد والخيار 19 شيكلاً/كغم لكل منهما، والباذنجان 22 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 55 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 25 شيكلاً/كغم، والزهرة والملفوف 15 شيكلاً/كغم لكل منهما، والبيض 63 شيكلاً/2كغم، وخبز كماج 13 شيكلاً/كغم، والبرتقال 18 شيكلاً/كغم، والليمون 20 شيكلاً/كغم، والموز 23 شيكلاً/كغم، والتفاح والافوكادو 21 شيكلاً/كغم لكل منهما، وزيت دوار الشمس 46 شيكلاً/3 لترات، وطحين أبيض 225 شيكلاً/25كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر كانون ثاني 2025، مقارنة مع شهر كانون أول 2024، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.39%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.37%، وأسعار القهوة بنسبة 4.95%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.67%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.14%، و"البنزين" بنسبة 1.00%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 23.08%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 19.31%، وأسعار المشروبات الغازية بمقدار 14.73%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.47%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.57%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 3.78%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: سجائر مارلبورو 41 شيكلاً/20سيجارة، وسجائر وينستون 39 شيكلاً/20سيجارة، والبرتقال والليمون 4 شواكل/كغم لكل منهما، والموز 7 شواكل/كغم، والتفاح 11 شيكلاً/كغم، والافوكادو 5 شواكل/كغم، والفراولة 29 شيكلاً/كغم، والقهوة 70 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 123 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، وزيت الذرة 37 شيكلاً/3لترات، والبنزين "95" 7.44 شواكل/لتر، والسولار7.07 شواكل/لتر، في المقابل، انخفض سعر كل من: البطاطا 8 شواكل/كغم، والبصل الناشف والباذنجان 4 شواكل/كغم لكل منهما، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، وكولا بيبسي وسبرايت 8 شواكل/2لترات، وبندورة عناقيد والكوسا وخيار بيوت بلاستيكية 6 شواكل/كغم لكل منها، والزهرة 3 شواكل/كغم، والملفوف 5 شواكل/كغم، والدجاج 23 شيكلاً/كغم، وطحين أبيض 7 شواكل/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر كانون ثاني 2025، مقارنة مع شهر كانون أول 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.11%، وأسعار البيض بنسبة 10.44%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.67%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 3.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.93%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.47%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.71%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.04%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: الدجاج 14 شيكلاً/كغم، والبيض 17 شيكلاً/2كغم، والموز 5 شواكل/كغم، والرمان 7 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو 30 شيكلاً/20سيجارة، وسجائر وينستون 27 شيكلاً/20سيجارة، والبنزين "95" 7.01 شواكل/لتر. في المقابل، انخفض سعر كل من: والبطاطا 5 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 14 شيكلاً/كغم، وبندورة عناقيد 5 شواكل/كغم، والباذنجان 3 شواكل/كغم.