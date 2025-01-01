القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد مواطن بقصف تجمع للمواطنين شرق رفح، وشهيد وهدم وإنذار بالإخلاء في مخيم نور شمس والعدوان يتصاعد على محافظتي طولكرم وجنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يثمن مواقف الملك عبد الله الثاني الرافضة لتهجير شعبنا ويؤكد: فلسطين ليست للبيع

مصر والأردن تشددان على سرعة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها وفرنسا تؤكد: المسألة سياسية وليست عملية عقارية

تصعيد العدوان على المخيمات وتحذير من مخطط لإقامة بؤرة استيطانية في الخليل

لبنان يعبر عن موقفه العروبي التاريخي المساند لفلسطين وشعبها: خطة ترامب لن تمر

"حرب أسماء" في شارع مهيوب!

مصطفى يبحث مع مسؤول أممي تعزيز العمل لتوفير الإيواء المؤقت

أبو هولي يطالب الأونروا بإلغاء قرار منح موظفيها المتواجدين خارج غزة إجازة استثنائية دون راتب

"الأيام":

شهيد وهدم وإنذار بالإخلاء في مخيم نور شمس.. العدوان يتصاعد على مخيمي طولكرم وجنين

مصادر مصرية: تقدم في المحادثات بشأن اتفاق غزة والأمور تتجه نحو الانفراج

الخليل: مخطط لإقامة بؤرة استيطانية على أرض سوق "الحسبة"

إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام وهدم وأوامر بالهدم والمستوطنون يعتدون

القطاع: شهيد في غارة من مسيرة وآخر متأثراً بجروحه وانتشال المزيد من الجثامين

"القدس":

إحساس قاتل بالذنب وسؤال عن معنى وجودهن

مخيم جنين.. الدمار في كل بيت وحارة وشارع

الرئيس المصري والعاهل الأردني يشددان على سرعة إعادة الإعمار دون تهجير

شهيد وإصابة بقصف تجمع للمواطنين شرق رفح

الاحتلال يطالب أهالي نور شمس بمغادرته فوراً