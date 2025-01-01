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الصليب الأحمر يدعو حماس واسرائيل إلى الحفاظ على وقف النار في غزة

الخميس 13 فبراير 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر يدعو حماس واسرائيل إلى الحفاظ على وقف النار في غزة



القدس المحتلة/سما/

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إسرائيل وحماس إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وقالت في بيان "ندعو الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار لضمان استمرار هذه الجهود الحاسمة".

وشددت على أن "أرواح مئات الآلاف من البشر تعتمد على ثمار هذا الاتفاق"، مضيفة أنه "لا بدّ من إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، والناس في غزة في أمس الحاجة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس من العنف والحصول على دعم إنساني لا غنى عنه لإنقاذ الأرواح. وكل هذا يتوقف على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ما زلنا على التزامنا بأداء دورنا في الوساطة الإنسانية، بناء على طلب من أطراف الاتفاق، لدعم تنفيذ هذا الاتفاق وتيسير تنفيذ عمليات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين على نحو يصون كرامتهم، وإدخال الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح إلى غزة".

وتابعت "نكرر دعوتنا الثابتة لإطلاق سراح الرهائن كافة بطريقة آمنة تصون كرامتهم، وإدخال المزيد من الدعم إلى غزة، والسماح للّجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن والمعتقلين كافة".

وحذّرت من أن "أي نكوص عن الاتفاق سيلقي بالسكان مرة أخرى في دوامة البؤس واليأس التي جثمت على النفوس طيلة الأشهر الستة عشر الماضية".

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