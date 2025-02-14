طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس غائمًا جزئيًا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 14/02/2025: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 15/02/2025: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من:

1- تدني مدة الرؤية الأفقية.

2-خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

3- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في مناطق الاغواريوم الأربعاء.