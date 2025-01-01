اليوم 25 لوقف النار: تقدم لانهاء ازمة السبت واستمرار الخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة

غزة /سما/

بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإدخال ما يزيد عن نحو 150 شاحنة محملة بالخيام إلى مناطق شمال القطاع عبر بوابة موقع زيكيم العسكري في خطوة تشير إلى انفراجة في ملف إطلاق سراح ثلاثة أسرى اسرائيليين السبت .

وكان الناطق باسم القسام ابو عبيدة اعلن تأجيل اطلاق سراحهم لحين التزام إسرائيل بالشق الإنساني من صفقة التبادل.

وفي سياق متصل أعلنت قطر عن البدء بإمداد قطاع غزة بــ"15 مليون" لتر من الوقود، ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد "30 مليون" لتر، ويستخدم الوقود في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين، ويأتي هذا الدعم تأكيداً على موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وتتواصل الخروقات الاسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في اليوم ٢٥ واطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف اثنين من المواطنين شرق رفح صباح الاربعاء ما اسفر عن استشهاد احدهما بداعي إطلاق طائرة مسيرة.

واطلقا آليات الاحتلال النار صوب منازل وأراضي الأهالي شرق بلدة الفخاري شرقي خانيونس.

وانتشلت فرق الإسعاف جثماني الشهيدين من كتائب القسام يعقوب حمادة فروانة وعبد الرحمن حسن أبو دان، اللذين ارتقيا خلال معارك مع الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق منفصل تمكن ٥٣ مريض مع عدد من المرافقين يوم الاربعاء من السفر عبر معبر رفح ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويتجهز عشرات المرضى للمغادرة اليوم الخميس ايضا وسط مطالبات بزيادة الأعداد.