الادارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس عباس إلغاء آلية الدفع لأسر الشهداء والأسرى

واشنطن / وكالات /

رحبت الإدارة الأمريكية اليوم بقرار الرئيس محمود عباس إلغاء آلية الدفع لأسر الأسرى والشهداء وتغيير معايير تلقي إعانات الرعاية الاجتماعية بحيث تعتمد فقط على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وكان الرد الإيجابي من جانب إدارة ترامب مهما للغاية بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وبموجب التشريعات الأميركية، فإن الولايات المتحدة لم تقدم مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية، طالما استمرت في دفع رواتب للإسرى.

واشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة "أخذت علماً" بإعلان السلطة الفلسطينية إيقاف آلية الدفع لعائلات الإسرى.

وقال " هذا يشكل خطوة إيجابية وانتصارا كبيرا لإدارة ترامب. نرحب بأي خطوة تؤدي إلى إنهاء هذه الممارسة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستراقب الطريقة التي يتم بها تطبيق القانون الفلسطيني الجديد في الأسابيع والأشهر المقبلة للتأكد من توقف المدفوعات لعائلات الإسرى.

وقال "نعتزم مناقشة هذا التطور الجديد مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل قريبا.

ووفقا لموقع واللا العبري فقد رفضت إسرائيل بشكل قاطع الإصلاحات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، ووصفتها بأنها احتيال.

ويشير إعلان إدارة ترامب إلى أنها لا تقبل التفسير الإسرائيلي.