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إعلام إسرائيلي: مسلحو حماس ينتشرون في غزة تحسبا لعودة الحرب

الأربعاء 12 فبراير 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: مسلحو حماس ينتشرون في غزة تحسبا لعودة الحرب



القدس المحتلةسما/

نشرت قناة "i24news" العبرية مقالا مطولا أكدت من خلاله أن عناصر حماس ينتشرون في غزة تحسبا لعودة الحرب.


وشدد الصحفي ضياء حسن على أن عناصر حماس في غزة "ينتشرون في طول الحدود وفي داخل المدن".


وأضاف: "نحن أمام عوامل ضغط، كل طرف يضغط على الآخر بخصوص الصفقة، وأيضا على الجانب العسكري أصبحنا نشاهد عناصر القسام ترابط على طول الحدود ليلا وفي داخل المدن في قطاع غزة وليس على الحدود فقط".

وتابع: "وهذا يؤكد على استعدادها لإمكانية عودة القتال، صدرت تعليمات لنشطاء في قيادة القسام وحتى على المستوى الرفيع وغيره بأنه يجب عليهم جميعا ترك الهواتف النقالة والأدوات التكنلوجية والإلكترونية"

وحول تهديدات ترامب والأزمة الحالية التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار قال: "كل سيناريو متوقع، هناك ضغط على كافة الأطراف لإمكانية التوصل الى اتفاق وهي ضغوط حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق السبت المقبل، لذلك نحن أمام مرحلة عض الأصابع بجدية".

ولفت إلى تأثير هذه الأنباء على الحياة اليومية وقال: "على صعيد ما يتم تداوله من أخبار أصبحت الأسعار مرتفعة، كل شيء بات يطغى على الحياة الصعبة، حتى التجار يستغلون كل لحظة، بدأت الحرب النفسية لكن الحرب الحقيقية يمكن أن نعرف عنها يوم السبت".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن بلاده ستستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة "حماس" عن الرهائن بحلول ظهر يوم 15 فبراير الجاري، دون أن يحدد رئيس الوزراء عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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