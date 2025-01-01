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حماس: “لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية” بشأن الهدنة في غزة

الأربعاء 12 فبراير 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: “لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية” بشأن الهدنة في غزة



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأربعاء أن “موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية” بشأن الهدنة في غزة بعد أن هددت إسرائيل باستئناف الحرب إن لم تتسلم الدفعة السادسة من الأسرى السبت.

وقال المتحدث في تصريح صحافي “على إسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى … تصلنا وعود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق … نطالب إسرائيل بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه”.

كما أعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا برئاسة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية وصل ظهر الأربعاء إلى القاهرة للقاء المسؤولين الأمنيين المصريين للبحث في إنهاء الأزمة المتعلقة بالهدنة بين الحركة وإسرائيل.
وقالت حماس في بيان إن وفدها “بدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والأخوة الوسطاء”.

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