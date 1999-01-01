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مذيع مؤيد لترامب: الفلسطينيات تهديد ديموغرافي وأمني

الأربعاء 12 فبراير 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع مؤيد لترامب: الفلسطينيات تهديد ديموغرافي وأمني



واشنطن/سما/

أثار الإعلامي الأمريكي بقناة "فوكس نيوز" جيسي واترز، والمعروف بتأييده لدونالد ترامب، استهجانا واسعا، بعد وصفه النساء الفلسطينيات بالتهديد، بسبب معدل المواليد المرتفع.

وقال واترز، "هؤلاء السكان الفلسطينيون معادون، وغير متعلمين، وأكثر تطرفا مما كانوا عليه بداية الأمر، معدل المواليد لديهم متفجر، فالمرأة لديهم تنجب 5 أطفال ونصف، والإسرائيلية تنجب في المتوسط طفلين ونصف الطفل".

وأضاف: "هؤلاء يشكلون تهديدا ديموغرافيا، ناهيك عن الأمن القومي، ولا توجد طريقة يمكن أن يعيش بها هذان الشعبان جنبا إلى جنب".


وسخر موقع "ايريش ستار"، من واترز قائلا إن المثير للجدل أن لديه 4 أطفال من امرأتين مختلفتين، ويستخدم أرقاما مشكوكا فيها لتقديم حجة شنيعة.

وكتب الإعلامي الأمريكي، مهدي حسن: "لا يوجد أحد، لا أحد، على شاشة التلفزيون الأمريكي يتحدث بطريقة أكثر عنصرية وإبادة جماعية عن الفلسطينيين من جيسي واترز".

ويتبين وفقا للأرقام التي نشرها جهاز الإحصاء المركزي التابع للسلطة الفلسطينية، زيف مزاعم واترز، وأن معدل المواليد في فلسطين بالضفة الغربية وقطاع غزة، أقل من الأرقام التي زعمها.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن معدل الخصوبة الكلية، خلال الفترة ما بين 2017-2019، وهي آخر إحصائية أجريت، وصل إلى 3.8 مولود، مقارنة بـ 4.6 مولود عن الإحصاء السابق عام 1999.

وجاءت نسبة المواليد في الضفة الغربية 3.8 لكل امرأة، في حين بلغت 3.9 لكل امرأة في قطاع غزة.

وقدر عدد السكان في فلسطين التاريخية بحوالي 5.2 مليون فرد، حوالي 3.1 مليون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة.

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