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"حماس" تشيد بموقف الأردن ومصر الرسمي الرافض لخطة ترامب

الأربعاء 12 فبراير 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تشيد بموقف الأردن ومصر الرسمي الرافض لخطة ترامب



غزة/سما/

أشادت حركة حماس بموقف الأردن ومصر الرسمي، الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان رسمي، إنها تثمن "مواقف الأشقاء في الأردن ومصر الرافض لتهجير  شعبنا، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها".

وأضاف: "إننا في حركة حماس نعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة". 

وتابع البيان: "نثمن مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها  لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية".

وأكدت "حماس" أن "شعبنا سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".

يشار إلى أن مصر والأردن رفضا بشكل قطعي على المستوى الرسمي أي قبول لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

إلا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وخلال استقباله من قبل ترامب في البيت الأبيض، قال إنه سيناقش الفكرة مع الدول العربية خلال اجتماع القاهرة الطارئ نهاية الشهر الجاري.

وذكر الملك أن الأردن سيستقبل نحو ألفي طفل مصابين من غزة، إلا أنه عاد وأكد في تدوينة عبر "إكس" رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

#حماس

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