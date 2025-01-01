سرايا القدس: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو.. لقطات جديدة لعملية تسليم (فيديو)‏

غزة/سما/

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة لعملية تسليم أسيري الاحتلال غادي موزس وأربيل يهود، والمحتجزين التايلنديين.



وتظهر اللقطات، ظهور الأسيرة أربيل يهود، في إحدى مناطق قطاع غزة المدمرة، قبالة مستوطنة نير عوز المجاورة لغزة، وقيامها بتوزيع حلوى على الفلسطينيين في المنطقة.



كما ظهر التايلنديون، مع عناصر سرايا القدس، وكذلك أسير الاحتلال غادي موزس الذي أفرج عنه قبل أكثر من أسبوع.



وعلقت السرايا على المقطع المصور بالقول: "لقد خرج غادي موزس وأربيل يهود، ورفاقهم عبر صفقة تبادل فقط فماذا عن البقية.. مصيرهم حتما مرتبط بسلوك نتنياهو".



من جانبه نشر الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، رسالة مقتضبة عبر حساب السرايا بمنصة تليغرام وقال: "لقد أثبتت الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل، علما أن المقاومة الفلسطينية قد قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول".



وأضاف: "نحمل حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعبنا المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وأن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا وهنا نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو".

