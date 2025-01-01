  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يعلن تمديده اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وموعد الانسحاب

الأربعاء 12 فبراير 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تمديده اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وموعد الانسحاب



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكدا أن "قواتنا ستبقى على الأرض في الجنوب".


‏تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وأضاف: "الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".


هذا ولم يوضح البيان الإسرائيلي ما إذا كان بيانه يتحدث عن التمديد السابق الذي ينتهي في 18 فبراير الحالي، أو ما إذا تم التوصل إلى تاريخ جديد.

الأكثر قراءة اليوم

في حضور ملك الأردن.. ترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم إسرائيل للضفة

مصر تلوح بإلغاء اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل لوقف خطة تهجير الفلسطينيين

4 خيارات تملكها مصر لمواجهة مخططات ترامب ونتنياهو للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه..

ترامب "يهدد" أمريكا بأزمة دستورية

"يديعوت" : خطة ترامب بشأن غزة ستفشل بسبب الأردن ومصر وإيران أقامت حول إسرائيل حزامًا ناريًا والمفاوضات الحل

السيسي يؤجل زيارته إلى واشنطن بعد تصريحات ترامب

تقرير عبري يفجر مفاجأة عن أمر ستفعله إسرائيل في لبنان قد يشعل فتيل الحرب مجددا مع حزب الله

الأخبار الرئيسية

Image1_2202512142248296821389

موقع عبري ينشر مخططا لضرب السد العالي بهدف إغراق مصر

67ac5a364c59b76faf3aa7e3

تل أبيب تصدر بيانا بعد الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن

67ac8eb542360407bf76efe7

حال رغب ترامب بالحديث عن التهجير.. هل يسافر السيسي إلى واشنطن؟

كاتبة فرنسية: هذا هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الفلسطينية..

67abeb1c42360454a50778e8

لواء وخبير مصري بارز: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية