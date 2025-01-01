الجيش الإسرائيلي يعلن تمديده اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وموعد الانسحاب

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكدا أن "قواتنا ستبقى على الأرض في الجنوب".



‏تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وأضاف: "الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".



هذا ولم يوضح البيان الإسرائيلي ما إذا كان بيانه يتحدث عن التمديد السابق الذي ينتهي في 18 فبراير الحالي، أو ما إذا تم التوصل إلى تاريخ جديد.