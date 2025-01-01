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تل أبيب تصدر بيانا بعد الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن

الأربعاء 12 فبراير 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تصدر بيانا بعد الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن



القدس المحتلة/سما/

أدانت الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي الدوس على علم إسرائيل في مدخل نقابة المحامين في الأردن، مطالبة الحكومة الأردنية بإدانة الحدث وضمان عدم تكراره.

وكتبت الوزارة على موقعها أنها "قدمت احتجاجا رسميا إلى السفارة الأردنية في إسرائيل، مؤكدة ضرورة العمل على عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا". 


وجاء نص البيان كالتالي: 

"تدين إسرائيل بشدة تدنيس العلم الإسرائيلي من قبل نائب نقيب المحامين الأردنيين، السيد وليد العدوان، عند مدخل نقابة المحامين، كما تم توثيقه هذا الأسبوع وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن وضع العلم الإسرائيلي على أرضية المدخل والإعلان عن أن "أي شخص يدخل يجب أن يدوس عليه" هو عمل تحريضي يتعارض مع روح اتفاقية السلام بين البلدين.

تنتظر إسرائيل من الحكومة الأردنية إدانة الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. إن عدم إدانة هذا الفعل من قبل السلطات الأردنية أمر مقلق، حيث أن تعبيرات الكراهية من هذا النوع يمكن أن تلحق الضرر بالثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين، وكما أظهرت الحوادث الأخيرة على طول الحدود المشتركة، فقد تؤدي حتى إلى العنف ضد المواطنين الإسرائيليين.

كما أرسلت وزارة الخارجية احتجاجا رسميا إلى السفارة الأردنية في إسرائيل، مؤكدة على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

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