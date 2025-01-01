داود أوغلو يدعو لربط غزة بالجمهورية التركية كمنطقة حكم ذاتي

أنقرة/سما/

أثار رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، جدلا واسعا خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "طريق جديد".



وأكد أوغلو في تصريحات جريئة ومثيرة للجدل على ضرورة إعادة ربط قطاع غزة بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي.

غزة جزء من التاريخ العثماني..

شدد داود أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، معتبرا أن سكان غزة هم "رفاق ومواطنون طبيعيون" بتاريخهم المشترك مع تركيا.

وقال: "يجب على شعب غزة إجراء استفتاء شعبي عام ليكونوا مرتبطين بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين".

وأضاف في سياق تصريحاته: "أقول لترامب: لقد أحضرتم الإسرائيليين إلى هناك (فلسطين) قبل 100 عام، خذوا هؤلاء الصهاينة الثمينين مرة أخرى، خذوهم إلى أراضيكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

انتقاد ترامب وخططه بشأن غزة..

وانتقد أوغلو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول شراء أو امتلاك غزة، مشيرا إلى أن ترامب لا يريد القطاع بمساحته الإجمالية البالغة 309 كيلومترات مربعة، بل يستهدف "فتحة البحر" بين قبرص ومصر، حيث توجد حقول غاز طبيعي.

وأكد أن هذه الحقول هي حق مشروع للفلسطينيين، محذرا من خطط أمريكية وإسرائيلية تستهدف الاستيلاء عليها.

وقال : "إسرائيل غير شرعية بالفعل، ولم تمنح الجنسية لأهل غزة الذين كانوا رعايا عثمانيين، إنهم يعتقدون أنه إذا استولت أمريكا على غزة، فإننا لن نحمي أهلها الذين قاتل من أجلهم أجدادنا".

تركيا والإرث العثماني..

وفي إطار الدفاع عن الإرث العثماني، أكد داود أوغلو أن الدولة العثمانية كانت آخر دولة شرعية حكمت غزة قبل الانتداب البريطاني، مشددا على أن الفلسطينيين ما زالوا يحملون الهوية العثمانية في وجدانهم وتاريخهم.

وأشار إلى أن تركيا، باعتبارها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم.

هذا وسبق أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد، وهو يرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة.

وقال عثمان أوغلو في الفيديو: "يقول ترامب بأنه سيقوم بشراء غزة، ممن ستقوم بشرائها؟ غزة التي تتحدث عنها هي ملك خاص لجدي السلطان عبد الحميد".